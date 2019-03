Avant le coup d’envoi



Bulle - Thoune M21



Rencontre ô combien importante à Bouleyres cet aprèsmidi (17 h).

Hors jeu. A la blessure déjà connue de Simon Puertas s’est ajoutée celle de Maxime Afonso, qui avait dû sortir après dix minutes de jeu la semaine passée à Lancy. Cédric Mora devra également laisser deux joueurs en tribunes.

Enjeu. Premier relégable, Thoune M21 affiche 10 points au compteur, soit 4 unités de moins que le FC Bulle. Il y aura donc «finale» aujourd’hui à Bouleyres. «La victoire est impérative. Si on gagne, on les distance de 7 points, par contre si on perd, tout va se compliquer…» Cédric Mora reste lucide et ne sous-estime pas les jeunes Bernois. «Il s’agit d’une bonne équipe qui possède une belle force offensive avec des joueurs qui s’entraînent souvent avec le groupe…