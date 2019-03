«Sans regret», Bastien Kolly dit adieu au monde pro

Le tennisman rochois a décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle. A 20 ans. «Une expérience formidable malgré tout», assure-t-il.

TENNIS. Bastien Kolly n’est pas un doux rêveur. Et ne voulait en aucun cas devenir un «galérien» du circuit. Le Rochois s’est alors «rendu à l’évidence», selon ses propres mots. Seulement une année et demie après s’être la ncé, Ba stien Kolly (20 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle, comme il l’a déclaré jeudi à La Liberté. Avec certes une pointe de déception, mais sans amertume. «Et aucun regret, a ssure - t- il. C’est justement pour ça que j’ai tout tenté. J’ai pu accomplir mon rêve et, malgré tout, ce fut une expérience formidable.» Deux raisons principales expliquent sa décision forcée. D’une part, la très récente réforme…