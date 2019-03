252 et des poussières

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

SAUT À SKIS. Il y a juste dix ans, pour fêter les 60 ans de mon père, nous étions partis voir les hommes volants. Simon Ammann avait encore de l’avenir, et Adam Malysz, le Mandrake polonais, la moustache volante, transpirait la modestie jusqu’au fin fond des airs. C’était à Planica, en Slovénie, près du Mont-Triglav. A deux pas de Kranjska Gora où Stenmark, Hirscher et autres Vreni Schneider ont patiemment écrit l’histoire du ski alpin. On y trouvait encore le plus grand tremplin du monde. Depuis, les Norvégiens, qui n’aiment pas qu’on les dépasse dans les disciplines nordiques, ont profilé Vikersund pour que l’on y vole plus loin encore. (Je vous aime bien, les gars, Aamodt et Bjoerndalen oblige, mais…