Au cœur du Salon de l’auto, ce «sanctuaire de l’absurde»

Joséphine de Weck

AMBASSADRICE DE LA MARQUE

L’Age d’Homme, 88 pages

Comédienne, metteure en scène (en particulier pour sa compagnie Opus 89), Joséphine de Weck fait ses débuts de romancière avec Ambassadrice de la marque. Un projet qui lui a permis de décrocher une Bourse d’encouragement à la création littéraire de l’Etat de Fribourg, en 2017. La narratrice, Marie, travaille comme hôtesse au Salon de l’auto de Genève, ce «sanctuaire de l’absurde». Elle raconte l’entretien d’embauche – le premier de sa vie – puis la formation intensive qui «nous apprend à manipuler le visiteur et lui faire croire que nous sommes là pour l’aider», ses nouveaux collègues et le Salon proprement dit, avec sa galerie de personnages tour à tour insupportables et attachants.

