Au doux bruit des médailles qui tintaient

«Mais ils sont beaux ces jumeaux! Bravo! Bravo!» Respectable membre des aînés, cette dame n’a pas contenu son enthousiasme, dimanche soir, quand il a fallu faire la fête aux multiples champions du monde cadets de ski-alpinisme. Les murs de la grande salle d’Albeuve – comble pour l’occasion – ont tremblé sous la longue ovation des villageois venus saluer Robin et Thomas Bussard (16 ans). Trois titres mondiaux (dont le dernier décroché samedi dans le relais par équipes jeunesse, et une médaille d’argent) pour le premier, un titre mondial (et une fois l’argent) pour le deuxième valaient bien un apéritif, quelques discours et de nombreux cadeaux.

Président du Ski-club Lys Albeuve-Neirivue, Julien Gurtner a accueilli les héros du jour. «A Albeuve, énormément de choses se sont passées en 46,…