Avant le coup d’envoi

«Recadrer les choses au niveau de l’attitude»

Bulle - Vevey United

Après deux revers en déplacement, le FC Bulle retrouve Bouleyres ce soir (17 h) pour y affronter Vevey United.



Hors jeu. Ndiaye (cuisse) et Mballa (genou) sont annoncés incertains.

Enjeu. Après la cuisante élimination en Coupe de Suisse, Cédric Mora a dû passer sa colère pour préparer le duel de ce samedi face à Vevey United. «A l’entraînement cette semaine, il a fallu recadrer les choses au niveau de l’attitude et de l’engagement, souligne l’entraîneur bullois. Les gars ont remis le bleu de travail et m’ont rassuré.» Une chose est acquise: avec le retour de Tosato, Cassara, Mason et éventuellement Ndiaye, le onze bullois sera largement remanié.

Cédric Mora s’attend à une partie «compliquée» face à Vevey United, 8e du…