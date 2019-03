Battu par meilleur que lui, Bulle joue en Coupe aujourd’hui à Zurich

Avant le coup d’envoi United



Zurich - Bulle

Défaits 2-0 sur le terrain de Team Vaud M21 mercredi, les Bullois se déplacent aujourd’hui à 16 h chez United Zurich (1re ligue), dans le cadre du premier tour qualificatif de la Coupe de Suisse.

Hors jeu. Mason et Ndiaw sont blessés, Tosato et Cassara incertains. Sorti sur blessure samedi dernier à Bouleyres, le nouveau buteur bullois Ndiaw Ndiaye ne souffre «que» d’une élongation et devrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine.

Mercredi face à Team Vaud M21. Pour expliquer le revers concédé à Lausanne, Cédric Mora ne cherche pas midi à quatorze heures: «Les Vaudois ont été largement supérieurs à tous les niveaux, sur un terrain synthétique qu’ils maîtrisent forcément mieux. En termes d’intensité, de rapidité… On a vu toute la…