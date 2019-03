Belle 5e place d’Ilona Chavaillaz à la Pierra Menta

Ilona Chavaillaz a signé une performance de choix, en fin de semaine dernière, sur la 34e Pierra Menta. Associée à la Valaisanne Paola Cavalli, la polyvalente athlète de Sommentier s’est classée 5e du classement général (16 équipes classées). Au terme des quatre étapes, représentant un total de 9900 mètres de dénivelé positif pour 15 h 13 de course, le duo suisse a concédé moins de 1 h 15 aux lauréates Laetitia Roux/ Séverine Pont-Combe. La course masculine a, elle, été remportée par les Français Didier Blanc/Valentin Favre en 11 h 28. Formant le meilleur duo régional, Thierry Marchon (Riaz) et Benoît Guex (Matran) ont terminé – après 13 h 34 d’effort – à un bon 22e rang final (sur 184 équipes).