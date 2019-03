Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l’inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable…

Lundi, à 20 h 45, sur RTS1