En 1947, Seretse Khama, jeune roi du Botswana et Ruth Williams, une Londonienne de 24 ans, tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Tout s’oppose à leur union: leurs différences, leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth vont défier les diktats de l’apartheid. En surmontant tous les obstacles…

Lundi, à 20 h 45, sur RTS1