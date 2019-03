VAULRUZ

Camille Berset est partie dans la fleur de l’âge, décédée accidentellement au retour de l’un de ses voyages qui l’ont tant épanouie. C’était le 10 mars. Elle avait 29 ans. La cérémonie du dernier adieu a déjà eu lieu, mais une messe de 30e se tiendra le 11 mai en l’église de Vaulruz.

Camille Berset est née le 17 octobre 1989, dans la famille de Monique et Bernard Berset. Elle était la quatrième de cinq enfants. A Vaulruz, elle a passé une enfance bercée par les rires et les pleurs, mais aussi par les balades en montagne avec sa famille. Membre de la Maîtrise de Sâles, elle y était entourée de ses meilleurs amis. Après le CO de la Gruyère et le Collège du Sud, à Bulle, elle a fréquenté les Universités de Genève et de Fribourg.

Attirée par les voyages, elle a effectué un séjour…