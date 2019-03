Cher Dominik Kubalik,

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Écrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Tu as dit mardi soir qu’il était temps pour toi d’aller vers d’autres cieux, de vivre de nouvelles expériences. Et les supporters d’Ambri, qui le savaient depuis des mois, n’en ont pas moins ressenti un grand pincement au cœur lorsqu’ils l’ont entendu de ta bouche.

Ces prochaines saisons, tu les vivras vraisemblablement outre-Atlantique, où ta stature et ton talent t’assureront un avenir doré, pour peu que les blessures et les coups du sort t’épargnent. Car ta classe, elle, n’est pas soumise aux aléas du destin. Elle est éclatante, évidente: elle a illuminé le championnat de Suisse de hockey sur glace durant un an et demi.

Mais c’est évidemment cette saison, avec tes compères Zwerger et Müller, le ludion et le…