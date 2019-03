LE BELVÉDÈRE. Pour sa nouvelle soirée Stubete, le café du Belvédère, à Fribourg, accueille ce dimanche (20 h 30) la chanteuse Claire Huguenin et le pianiste Malcolm Braff. Le duo s’est déjà produit dans ce cadre l’an dernier et revient avec son «répertoire original et très personnel». www.stubete.fr.