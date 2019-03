Comptines accrocheuses et faussement légères

Frédéric Lo

HALLELUJAH!

Water Music

Frédéric Lo n’est pas aussi méconnu que ça. Auteur et compositeur de deux albums solos au tournant du XXIe siècle, le natif de Rodez reste celui qui a ressuscité Daniel Darc en lui écrivant coup sur coup Crève cœur (2004) et Amours suprêmes (2008). Grâce à ses deux pièces maîtresses de la pop française des années 2000, l’homme a troqué sa carrière de chanteur au profit de celle de compositeur et de producteur, aussi bien pour Stéphane Eicher que pour Alex Beaupain, sans oublier Cali, Le Forestier ou Thiéfaine.

Après une vingtaine d’années dans l’ombre, Frédéric Lo retrouve les sunlights avec l’excellent album Hallelujah! Dès les premières notes de La clairière, les synthés virevoltent sur des comptines accrocheuses. Avec sa voix susurrée et fragile…