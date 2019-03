Contre le matraquage visuel

Ce lecteur s’élève contre l’utilisation d’images inappropriées pour illustrer le thème de la maltraitance animale.

Quelle ne fut pas mon agacement au moment de la diffusion d’un reportage lors de l’émission TTC du dimanche 17 mars! Le sujet traité s’articulait autour de l’épineuse question du bien-être animal et de ses conditions de détention. Bien que le thème soit actuellement porteur et, ô combien, médiatique, la rigueur journalistique voudrait que l’on aborde ces sujets avec sérieux et précision.

Mais voilà, lorsque la première image diffusée dans le sujet présente un élevage de poules pondeuses en batterie, interdit en Suisse depuis 1982, le téléspectateur non averti ne peut être que choqué face à cette méthode d’élevage d’un autre temps. A ce moment-là, la messe est dite, le lien…