Couchés devant des cauchemars

Fri-Art et Fri-Son s’unissent le temps d’un weekend pour présenter une installation monumentale: Dream Journal 2016-2017, de l’artiste canadien Jon Rafman (né en 1981) se tient dans la grande salle du club de la rue de la Fonderie. Jour et nuit, allongés sur un tapis de 250 m2, face à un écran géant, les visiteurs pourront se plonger dans une vidéo aux allures de rêves et de cauchemars. Dès 22 h, des DJ du collectif Gute Nacht animeront la nuit.

Connu notamment pour son travail sidérant fondé sur des photos de Google Street View (www.9-eyes.com), Jon Rafman a réalisé Dream Journal comme un «paysage de l’inconscient contemporain», indique Fri-Art. Il a puisé «dans les recoins les plus sombres d’internet», en utilisant le langage visuel des jeux vidéo. Cet événement est organisé dans le…