Départ à la retraite du directeur des Foyers bullois

Après une formation hôtelière achevée en 1974, Christian Rime a occupé divers emplois dans l’hôtellerie, ainsi qu’en milieu hospitalier. En 1985, il est nommé au poste de futur directeur du Home de la Vallée de la Jogne. Dans ce cadre, il collabore à la conception et à la construction de l’établissement médico-social charmeysan, ouvert en 1988 et dont il sera à la tête jusqu’en 2000. Durant cette période, il complète sa formation dans le domaine médico-social avec, entre autres, l’obtention d’une maîtrise fédérale de directeur d’institution sociale. Parallèlement à sa fonction de directeur du home charmeysan, il assure durant six ans la direction du Service social régional de la Vallée de la Jogne.

En 2000, Christian Rime reprend la direction de la Fondation Perspectives, à Gumefens (ateliers, foyers et appartements pour personnes souffrant de handicap psychique). Avant d’être nommé en décembre 2006 à la tête des Foyers pour personnes âgées de la Ville de Bulle, qui emploient aujourd’hui 250 collaborateurs répartis entre le Foyer de Bouleyres et la Maison Bourgeoisiale. Durant son parcours professionnel, Christian Rime a également exercé – ou exerce encore – plusieurs mandats dans le domaine de la prise en charge de la personne âgée, dont ceux de membre de la commission des EMS du district de la Gruyère (CODEMS) et de secrétaire de l’Association des EMS intercommunaux de la Gruyère, précise encore le communiqué de la Ville.