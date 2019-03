Dépister le cancer du côlon

En ce mois de mars, mois de sensibilisation au cancer du côlon – deuxième cause de décès par cancer, après celui du poumon – les ligues de santé rappellent que dépisté tôt, il se guérit bien. Sachant qu’il évolue longtemps sans symptôme, le dépistage est d’autant plus opportun.

PRISKA RAUBER

Coloscopie… Le terme en fait panteler beaucoup. L’idée de s’y soumettre plus encore. Il s’agit pourtant de la procédure la plus efficace pour dépister et éradiquer les lésions cancéreuses et précancéreuses affectant le tube digestif, donc pour sauver sa vie. Le cancer du côlon est en effet asymptomatique, soit non détectable jusqu’à un stade avancé de la maladie. Il est alors beaucoup plus difficile à vaincre. Mais découvert à ses débuts, il est guérissable. En ce mois de mars, mois de…