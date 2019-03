Désinvolture

*PAR CLAUDE ZURCHER

EN DIX ANS, LA POPULATION DE CHÂTEL-SAINT-DENIS a augmenté de 26%, passant la barre des 7000 habitants. Donc, à ce rythme et si ça continue comme ça, dans un siècle, la hausse devrait être de 2600% (26% fois cent), et dans mille ans de… 26 000%, ce qui laisse présager que le centre de Châtel-Saint-Denis sera alors à la place du Marché, à Vevey. Quoi, la Fête des vignerons 3019 organisée à Châtel-Saint-Denis? Et le Ranz des vaches? Chanté par une femme, enfin.

LE COÛT DE L’ASSAINISSEMENT COMPLET du site de la Pila, au bord de la Sarine, infesté aux PCB (polychlorobiphényles) devrait se monter entre 140 et 250 millions de francs… Il faut rester objectif, c’est moins de quatre sous par molécule.

POUR FAIRE LE MALIN et dénoncer un trafic de rue dont il s’est fait complice…