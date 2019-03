Désinvolture

*PAR CLAUDE ZURCHER

À L’APÉRO DE LA CHAMBRE DE COMMERCE et d’industrie du canton de Fribourg, le conseiller d’Etat Olivier Curty a vanté la

«marque Fribourg». Qu’est-ce que cela signifie précisément, cet abus d’un terme mercantile? Vous savez ce qu’on dit d’un produit de marque? S’il n’est pas efficace pour faire disparaître les taches récalcitrantes, pas la peine de l’acheter.

QUI LANCERA LA FÊTE DES VIGNERONS OFF, comme il y a le Festival d’Avignon off, soit une Fête des vignerons alternative, décalée, critique… Il doit bien exister quelques vieux contestataires parmi les vignerons, non?

QUAND COMMENCERA DANS LE CANTON la recension des bâtiments à toiture en pente (monopente à versant unique, à deux pans, à quatre pans, à deux pans en croupe, toiture en T ou en L) et, bien sûr, des…