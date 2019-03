Daniel Ducret

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Daniel, plus connu sous le nom de Dany Fleurs, a choisi de quitter ce monde le 19 février. Il aurait fêté ses 70 ans le 27 mai. Selon ses dernières volontés, ses cendres seront mises en terre dans la tombe de sa fille Delphine, lors d’un moment d’intimité en famille.

Dany est né à Lausanne. Il a été élevé par ses parents Bernard et Jacqueline, à Palézieux-Gare, dans la maison familiale adossée à l’exploitation horticole où il a grandi entouré de ses quatre frères et sœurs: Marianne, Roland, puis Rita et Jean-Paul. Suivant les traces de son père, il a appris le métier d’horticulteur. A 25 ans, il a ouvert son magasin de fleurs à Châtel-St-Denis, tout d’abord à la Grand-Rue, puis à la route de Vevey, et enfin à l’avenue de la Gare.

Au cours de sa vie, il a eu le bonheur…