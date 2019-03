De la forêt vierge en Gruyère

Une étude sur les coléoptères de bois dans des forêts gruériennes a révélé la présence de nombreuses espèces rares. Trois d’entre elles indiquent même un état de la forêt proche de l’état primaire.

SOPHIE ROULIN

Des espèces observées pour la première fois dans le canton, c’est encore possible. Au printemps dernier, le Musée d’histoire naturelle a posé seize pièges dans les forêts de l’Intyamon et de Charmey. Objectif: réaliser un recensement des espèces de coléoptères du bois ou saproxyliques. Et les scientifiques n’ont pas été déçus. Les représentants de 331 espèces de coléoptères se sont laissé piéger, dont 38 documentées pour la première fois dans le canton. Trois d’entre elles sont même des bio-indicateurs de forêts vierges.

