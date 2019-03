Des travaux d’assainissement entre Fribourg-Nord et Guin

AUTOROUTE. Les travaux d’assainissement des ponts sur la Sarine situés entre les jonctions de Fribourg-Nord et de Guin débuteront lundi. Le coût total des opérations, entièrement financées par la Confédération, s’élève à environ 9 millions de francs. La mise en place du système provisoire de gestion du trafic nécessitera la fermeture ponctuelle de l’autoroute dans la nuit de lundi à mardi, de 22 h à 4 h, a indiqué vendredi l’Office fédéral des routes (OFROU). Une déviation sera mise en place par le réseau secondaire. Pendant cette fermeture, les automobilistes circulant en direction de Berne devront sortir à la jonction de Fribourg-Nord et suivre la déviation mise en place par le réseau cantonal Poya-Schönberg et reprendre l’autoroute à la jonction de Guin.