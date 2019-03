Dido, ce timbre de voix si accrocheur

Dido

STILL ON MY MIND

BMG

Dans le genre chansonnettes sympathiques et efficaces, Dido est sans doute ce qui se fait de mieux sur le marché actuel. La preuve? Avec son cinquième album Still on my mind, l’Anglaise de bonne famille s’est directement classée au premier rang des ventes sur iTunes (à ce stade, deux constats: primo, on ne parle désormais plus de Top50, de Billboard ni de Charts, mais d’iTunes, une plateforme de vente en ligne et, secundo, la preuve est faite qu’il se vend encore de la musique, aparté clos). Avec sa voix angélique et si peu virtuose, cette antithèse d’Adèle raconte toujours ses histoires de romance, d’angoisse, d’adolescence perpétuelle. Ce timbre accrocheur se révèle aussi doux que la peau d’un abricot cueilli à Saxon, aussi rassurant que celui d’une maman qui…