FRANCE2, JEUDI, À 21 H 05

Maman va craquer!

Laetitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout mener de front. Comme 63% des mamans qui travaillent, elle se déclare «épuisée»…

Le prix de l’innocence

Pour la première fois, les équipes d’Envoyé spécial ont obtenu l’autorisation de filmer des audiences jusque-là totalement inconnues du public. Devant les juges défilent des hommes et des femmes qui ont passé plusieurs jours, plusieurs mois, parfois plusieurs années en prison… ■