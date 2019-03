K-19: le piège des profondeurs

RTL9, VENDREDI, À 20 H 40



En juin 1961, en pleine guerre froide, dans les eaux de l’Atlantique nord, Alexei Vostrikov, le capitaine du premier sous-marin nucléaire de l’arsenal soviétique, le K-19, découvre que le système de refroidissement du réacteur principal est défaillant. A son bord, des ogives et un moteur à propulsion atomique menacent d’exploser si la température au cœur du réacteur ne baisse pas rapidement. Coupés du monde extérieur et du reste de la flotte russe à cause d’une panne d’antenne… ■