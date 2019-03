L’agroalimentaire sous toutes ses coutures

Économie

L’édition 2019 de la revue économique FribourgNetworkFreiburg présentée hier porte sur l’industrie agroalimentaire fribourgeoise. «Le canton de Fribourg exporte chaque année plus de 130 000 tonnes de marchandises issues du secteur alimentaire pour près de 400 millions de francs», indique Olivier Curty, directeur de l’Economie et de l’emploi dans un communiqué. En tout, 40 entreprises ont été sollicitées pour ce numéro tiré à 4500 exemplaires et utilisé comme instrument d’information du canton de Fribourg et de sa promotion économique. Le magazine, édité en français, en allemand, en anglais et en mandarin, a en outre revu son site internet qui présente des compléments d’information ainsi que des vidéos.