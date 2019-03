L’amour du métier, malgré les difficultés

Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement? rend hommage à la paysannerie, avec sincérité et humanité.

«Réparer les treillis, entretenir les outils, préparer les paniers bio, appeler l’USP, appeler l’inséminateur, descendre les pommes à la cave…» Mille et une tâches du quotidien, mille et une corvées que tous les paysans connaissent et que les autres ignorent. C’est pour mettre en lumière ce métier et ses innombrables facettes que Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement? donne la parole aux agriculteurs, jusqu’au 24 mars, à Nuithonie.

Constitué de témoignages recueillis pour l’occasion, le spectacle de la compagnie fribourgeoise D’Avril appartient au théâtre documentaire cher à sa fondatrice Isabelle-Loyse Gremaud. Cette forme singulière permet de se plonger dans une matière…