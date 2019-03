L’angoisse du silence sidéral

BD ET CIE. Depuis sa mort en 1937, Howard Phillips Lovecraft est devenu «le plus grand artisan du récit classique d’horreur du XXe siècle», dixit Stephen King. Ses écrits sont peuplés de monstres stellaires, de villes maudites ou de livres qui rendent fou. Ainsi, il existerait dans l’univers – et même entre les pans de la réalité – des entités extraterrestres aussi vieilles que le big bang et qui ont une fois occupé la Terre. Elles portent des noms imprononçables, comme Cthulhu, «celui qui attend en rêvant», Nyarlathotep «le chaos rampant» ou encore Shub-Niggurath «la chèvre noire des bois aux mille chevreaux»… Si Pascal était effrayé par le silence éternel des espaces infinis, Lovecraft les a rendus assourdissants, jusqu’à la folie, car tel est souvent le destin de ses héros. Ou la…