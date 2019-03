A l’ouest, du nouveau

Fabrice Erre et Fabcaro



WALTER APPLEDUCK, T. I, COW-BOY STAGIAIRE

Dupuis

Alors que le western gagne de nouvelles lettres de noblesse (Stern, Undertaker...), sa parodie s’enrichit elle aussi avec l’arrivée de l’apprenti cow-boy le mieux éduqué et le plus sensible qui existe. Walter Appleduck recherche le frisson de l’aventure dans la ville de Dirty Old Town. Il tient surtout à approfondir ses connaissances pratiques par un stage sur le terrain. Mais que faire dans un monde raciste, sexiste et profondément crétin, quand on est intelligent, pacifiste, humaniste, que l’on parle comme un universitaire et qu’on vient de la ville? L’adjoint du shérif Billy est chargé d’éduquer le jeune blanc-bec et de lui apprendre à agir en cow-boy, à faire un duel, pendre des bandits ou se moquer des…