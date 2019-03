La fête de fin de saison s’agrandit

La septième édition de la Ski-24 – course en style libre qui se dispute par équipes de dix coureurs au maximum durant 24 heures – aura lieu ce week-end au col des Mosses. Et, pour le président Frédéric Grandjean, le contexte et la course s’annoncent «exceptionnellement bien». Présentation.

Cadre idyllique. «La neige est en suffisance et nous avons bénéficié du soleil toute la semaine pour le montage des installations, apprécie le Glânois. Pour la première fois en sept ans, nous devrions aussi avoir le soleil durant tout le week-end et, la nuit, la lune sera presque pleine.»

Record de participation. «Nous avons bouclé les inscriptions avec plus de 700 adultes et 240 enfants, soit 90 skieurs de plus que lors de notre précédent record, en 2017, chiffre Frédéric Grandjean. Notre concept…