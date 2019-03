La lutherie tient à nouveau salon

Pour la huitième fois, les Rencontres guitares de Bulle organisent leur salon, ce samedi dès 11 h. Le public est invité à découvrir et à essayer des instruments de neuf luthiers, au Conservatoire. A 14 h, Albert Pià, guitariste et enseignant au Conservatoire de Neuchâtel, présentera les instruments exposés. Il sera précédé d’une prestation des élèves du Conservatoire de Fribourg.

Comme les années précédentes, un concert marquera la clôture du salon. Le duo italien Bandini-Chiacchiaretta (guitare et bandonéon) interprétera un programme Tangos y folia, avec en particulier des œuvres d’Astor Piazzolla. Giampaolo Bandini et Cesare Chiacchiaretta ont fondé leur duo en 2002, dans le but de faire revivre la musique argentine à travers ses instruments les plus représentatifs. Il est aujourd’hui…