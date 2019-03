La réforme fiscale sera soumise au vote

Sauf coup de théâtre, le projet de réforme sera bel et bien soumis à la population fribourgeoise le 30 juin prochain (les référendaires ont amené 7096 signatures sur les 6000 requises). Ce jeudi, le comité déposant les signatures était composé de représentants fribourgeois des Verts et de SolidaritéS, mais aussi des Jeunes socialistes, de la section du PS de Villars-sur-Glâne, du Syndicat des services publics de Fribourg et du syndicat Unia.

Pour rappel, la réforme avait été acceptée par le Grand Conseil en décembre dernier. Elle est destinée à faire passer le taux effectif de l’impôt sur le bénéfice à 13,72%, contre 19,86% auparavant. Les opposants désirent un taux à 16,38%. Aussi, l’abolition des statuts spéciaux devrait permettre la fin des privilèges fiscaux. «De 40 à 50 millions de francs seront économisés chaque année, et 3000 emplois en dépendent», selon Georges Godel, directeur des Finances.

Soutenue par l’ensemble de la droite, cette réforme a divisé au sein du Parti socialiste (PS). Si celui-ci s’y opposait en principe, une minorité seulement désirait partir en campagne.

>>> Développement dans notre édition de demain