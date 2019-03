Les Etats ont approuvé mardi le projet du National d’augmenter de 50 francs la franchise minimale d’assurance maladie. Un lecteur réagit.

Actualité en Suisse: augmentation de 50 francs par année de la franchise de l’assurance maladie. Scandale, les socialistes menacent de référendum. C’est quoi la valeur de la santé? C’est quoi le prix moyen d’une voiture neuve en Suisse?

A bon entendeur enquête sur le cacao Max Havelaar en Côte d’Ivoire, certains producteurs reçoivent 10 francs pour une récolte. Nous avons une excellente médecine, les gens vivent plus longtemps, donc ils coûtent plus cher. Qui veut maîtriser l’augmentation des coûts de la médecine? Il manque de médecins. On les motive comment? L’important ce n’est pas de les motiver, c’est de les contrôler!

Au Parlement à Berne, il y a…