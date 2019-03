L'Abyss Festival, avancé au mois de juin, dévoile sa programmation

Autre nouveauté: la manifestation commencera dès le jeudi soir. Le programme divulgué cette semaine promet encore une fois du lourd. Dix-huit groupes seront au rendez-vous. Avec notamment deux têtes d’affiche internationales: les vétérans suédois d’Entombed A.D (death metal) le vendredi soir et Madball, amateurs de hardcore old school newyorkais, le samedi.

Jeudi, une soirée découverte et gratuite est prévue. Le lendemain, dès 19 h, les groupes suisses Undead Vision, Blasted, Lifecrusher et Calcined se retrouveront sur la scène avant Guilt Trip et Entomed A.D. Samedi, à partir de 13 h, le rock fribourgeois sera à l’honneur avec Deathless, Bankrupt, Fat Wang, Battle Tales, Serge et Au Loin. Dès 18 h, Brocken Fate, Sickret et Impure Wilhemina se succéderont avant les Belges de Nasty et les Zurichois de Carnal Decay. Enfin, Madball terminera la soirée. «Un tsunami sur le lac de la Gruyère» est annoncé par les organisateurs.

A noter qu’il est possible de réserver des billets dès maintenant sur le site www.abyssfestival.ch.