Laurent Meunier: la révérence d’un combattant, 23 ans après

A 40 ans, Laurent Meunier jouera ce soir face à Zurich son dernier match chez les pros. «C’est dur d’arrêter, mais j’ai le bon âge pour le faire.»

L’infatigable attaquant franco-suisse revient sur sa carrière, marquée par les Jeux en 2002 et dix-huit participations aux Mondiaux.

Pour Gottéron, le tour de classement a été un triste pensum aux conséquences aussi financières.

QUENTIN DOUSSE

On peut parler d’une nouvelle vie. Lui préfère parler d’une «nouvelle étape». Laurent Meunier, c’est d’abord un homme, loquace et volontiers déconneur. Mais surtout un hockeyeur acharné qui a fait du travail son atout pour briller sur la durée. Vingttrois saisons chez les professionnels, dix-huit championnats du monde et quelque 1250 matches: sa longévité au plus haut niveau mérite d’être saluée.…