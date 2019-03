Le club de Bulle se veut ambitieux

PÉTANQUE. La saison de LNB a pris fin le week-end dernier pour le Club de pétanque de Bulle, qui termine quatrième (sur six) et assuré de son maintien en deuxième division suisse. Un maintien déjà décroché il y a plusieurs semaines, les deux défaites (3-1 à Nyon et 4-0 à Meyrin) n’ayant donc pas porté à conséquence. «Nous terminons avec une dizaine de points d’avance sur les deux derniers du groupe, Martigny et Meyrin, se félicite le président bullois Dominique Rime. Une entame de saison difficile nous a empêchés de participer à la lutte pour les finales de promotion en LNA. Pour l’année prochaine, au vu de la qualité des joueurs que nous pouvons désormais aligner, l’objectif sera clairement de participer aux finales.»

