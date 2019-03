Le débrief en 2eligue inter

Thierrens - La Tour/Le Pâquier 1-1 (1-0)



Buts: 38e Parra (0-1), 50e Chatagny (1-1).

La Tour/Le Pâquier: Veiga; Da Silva (86e Fischer), Pasquier, Rasiti, Jaquet; Morina, Grilo; Chatagny, Ramabaja (71e Lauzier), Cerezo (61e Belhenini); Rodrigues. Entraîneurs: Csaba Vigh et Thierry Bally.

LE MATCH. La Tour/Le Pâquier a manqué son coup d’envoi à Thierrens, une équipe sous la barre que les hommes de Csaba Vigh et Thierry Bally devaient absolument battre. Or, samedi, beaucoup trop d’approximations ont conduit à un résultat nul et beaucoup de regrets: «Bien sûr, il y avait de la tension, mais cela n’est pas une excuse, peste Thierry Bally. Comme cet automne, nous n’avons pas su concrétiser trois grosses occasions. Et Thierrens, sur un coup franc lointain qui n’était même pas un tir, a vu le…