Cédric Mora avait le sourire à la fin du match, et il y avait de quoi. Ses hommes ont dominé Thoune M21 de la tête et des épaules et se sont imposés 5-0, samedi à Bouleyres. Ils prennent ainsi 7 points d'avance sur la barre. A noter que la nouvelle recrue Ndiaw Ndiaye s'est offert un doublé.