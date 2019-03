Le technicien et son supérieur reconnus coupables après l'explosion de la fromagerie

Le technicien qui avait laissé s’échapper du gaz en août 2012 dans le local de chauffage de la fromagerie a écopé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amendes avec un sursis de deux ans. Sa faute avait provoqué un décès et de graves blessures à trois autres personnes travaillant à quelques mètres des lieux.

Son supérieur hiérarchique (38 ans) a été reconnu coupable d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, incendie par négligence et explosion par négligence. Lors du procès, il avait notamment été accusé de n’avoir pas pris assez de temps pour conseiller son collaborateur au téléphone. Le procureur avait requis 60 jours-amendes assortis d’une amende de 1000 francs. La juge de police s’est montrée plus sévère: la peine pécuniaire prononcée est de 270 jours-amendes (230 francs) avec un sursis de deux ans et une amende de 3000 francs.

