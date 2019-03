Les Cahiers d’archéologie changent de forme pour leurs vingt ans

L’édition 2018 des Cahiers d’archéologie fribourgeoise sera la vingtième. Pour fêter cet anniversaire, une mise en page rajeunie et davantage colorée rendra l’ouvrage plus accessible, en partant du plus populaire au plus scientifique. Au menu: douze points forts de l’année écoulée, des aperçus des interventions archéologiques récentes et des études plus précises. Notamment des plans de villages de l’âge de bronze du lac de Neuchâtel, les travaux de restructuration du château de Morat ou encore une étude des vestiges galloromains et du haut Moyen Age de Courtepin. De plus, l’Etat de Fribourg mise désormais sur le numérique, en n’imprimant que 500 exemplaires des Cahiers et en encourageant les lecteurs à se rendre sur la plate-forme www.e-periodica.ch.