Dimanche, la Coupe fribourgeoise des enfants s’arrête à Bellegarde pour un slalom spécial. Dans la station gruérienne, la première course débutera à 9 h 30, et les deux slaloms compteront comme 7e et 8e manches de la compétition cantonale. A noter que l’addition des deux temps servira à l’attribution des médailles du championnat fribourgeois. Le Ski-club Alpina, organisateur de l’événement, invite les participants à visiter son site www.alpina-bulle.ch en cas de temps incertain.