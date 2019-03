Les Gruériens 2es de la Diabolique

Cinq duos, avec au moins un Sudiste, ont terminé dans le top 7 de la Diabolique dimanche. Parmi eux, Maxime Brodard et Romain Guillet. Les deux Gruériens ont avalé les 28,7 kilomètres et 2600 mètres de dénivelé en 3 h 41. Ils ont terminé à 16 minutes des vainqueurs, les Français Didier Blanc et Valentin Favre. Rémy Dénervaud et son coéquipier Esteban Hoffer ont fini 4es. Cédric et Simon Remy (Charmey) ont terminé 5es, Benoît Guex et Thierry Marchon 6es, alors que Nicolas Philipona et Gérard Anzenberger ont pris le 7e rang. En tout, 49 équipes ont pris part à cette course.