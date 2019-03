Les jeunes gonflés à bloc pour le climat et la planète

Nouvelle manifestation des étudiants lors de la grève pour le climat, hier vendredi. Un prochain volet est d’ores et déjà annoncé.

ALEXANDRE CUDRÉ

ÉCOLOGIE. Les jeunes sont sortis en force pour ce nouveau vendredi de grève pour le climat, à Fribourg. Réunis dès 13 h 30 à la place Georges-Python pour quelques mots d’introduction et un «échauffement» aux différents slogans, la foule s’est progressivement épaissie. Et munie de panneaux en français, en allemand ou en anglais aux slogans chocs ou plus festifs, tels que «Aux arbres, citoyens», «Sauvez le climat, mangez un politicien», ou encore «Winter is not coming».

A 14 h, le départ est donné et le cortège se déplace. Il remonte la rue Saint-Michel, plus étroite, où il se densifie et s’étale plus en longueur. Après un détour par la rue de…