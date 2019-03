Les plus jeunes en lice samedi à Attalens

Le championnat régional sud agrès filles réunira samedi à Attalens dix sociétés de la région, représentées par presque 240 gymnastes des catégories C1 et C2. Les groupes les plus nombreux seront ceux de Romont Gym et de la FSG Sâles, avec environ 35 participantes chacun. La manifestation est organisée par la FSG Attalens, dans la nouvelle salle de sport du village, l’ancienne halle étant utilisée pour l’échauffement et la restauration. Les concours débuteront à 8 h et se termineront vers 17 h 20.