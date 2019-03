Les populaires et les masters en lice

Le championnat fribourgeois populaire de natation et masters open aura lieu samedi à la piscine de Charmey. Il est organisé conjointement par le club local et la Fédération fribourgeoise de natation (FFN), présidés tous les deux par la Charmeysanne Esther Lucciola. Au total, 100 nageurs issus des sept clubs du canton, des trois sociétés de sauvetage et de Sport handicap seront de la partie. «La compétition masters devrait proposer un niveau élevé avec des nageurs de toute la Suisse romande. Et la discipline du 400 m verra s’aligner le triathlète bullois Leandro Glardon», se réjouit Esther Lucciola.

Ces championnats seront qualificatifs pour la Coupe populaire fribourgeoise, organisée en octobre à Bulle en marge des championnats cantonaux pour licenciés. Et la dirigeante de rappeler:…