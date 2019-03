CHÂTEL-SAINT-DENIS

Marcel Demierre, né le 28 décembre 1928 à Gumefens, grandit à la ferme de l’Abranna à Pont-en-Ogoz et seconda ses parents aux côtés de son frère Charly et de sa sœur Thérèse pendant plus de trente ans.

En 1954, il épousa Marie-Louise Alléman. Le couple eut la joie d’avoir trois enfants, Jean-Claude, Martin et Charly. En 1963, il reprit le domaine de son beau-père Raymond, situé en Sur-Pin, à Avry-devant-Pont.

En 1971, à la suite d’ennuis de santé, il dut cesser son activité. Cette douloureuse épreuve marqua un tournant dans sa vie. Fort d’une expérience d’infirmier lors de son école de recrues à Savatan, il fut alors engagé à l’hôpital de Châtel-Saint-Denis et s’installa à Fruence où il rencontra sa future épouse, Hélène Colliard. Avec elle, il eut la joie d’avoir une…