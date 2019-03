SEMSALES

Marguerite Giller-Pauli est décédée à la Maison St-Joseph à Châtel-St-Denis, jeudi 14 mars. Un dernier hommage lui a été rendu hier en l’église de Semsales.

Marguerite est née à Semsales le 14 août 1930 dans un foyer ouvrier. Elle eut la chance d’avoir trois grands frères qu’elle adorait. Adolescente, comme tant d’autres, elle a connu le dur labeur aux tourbières du Crêt et du Jordil.

En 1950, elle épousa Louis Giller, maçon, de Semsales. Avec lui elle a eu le bonheur d’avoir cinq enfants, trois garçons et deux filles. Que de bons moments passés en famille! Les grandes tablées à Noël et à la bénichon, la chasse aux lapins de Pâques autour de la maison et les parties de cartes jusqu’à point d’heure. Son mari l’emmenait pour de belles vacances en famille au Tessin qu’elle…