Mathilde Gremaud ambassadrice de Lausanne 2020

OLYMPISME. Les jeux Olympiques de la Jeunesse, qui réuniront plus de 1800 jeunes athlètes en janvier prochain à Lausanne, ont nommé dix nouveaux ambassadeurs pour l’événement. Parmi eux figure la Rochoise Mathilde Gremaud (19 ans), toute récente lauréate de deux épreuves de Coupe du monde de freestyle. Timea Bacsinszky (tennis), Fanny Smith (skicross) ou encore les Français Cristobal Huet (hockey sur glace) et Jason Lamy-Chappuis (combiné nordique) ont également été enrôlés. «Tous ces athlètes s’impliqueront de manière bénévole dans des actions d’échanges et d’initiations», précise les organisateurs dans un communiqué. «C’est une immense joie de voir ces sportifs de prestige nous rejoindre et une chance aussi pour les jeunes qui profiteront de leurs précieux conseils», se réjouit pour sa…