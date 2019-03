Ce week-end, Nicole Donzallaz a enchaîné deux courses de 32 et 42 kilomètres à Bodenmais. Samedi, elle a pris le 3e rang, sur 36 participantes, en 1 h 42 et a terminé à 4’30 de la lauréate allemande Sigrid Mutscheller. Le lendemain, rebelote pour la Gruérienne de 38 ans, qui a bouclé les 42 kilomètres en 2 h 33. La Tchèque Adela Boudikova a remporté cette course de la Skadi Loppet en 2 h 24. Trente-trois skieuses ont pris part à cette deuxième étape.